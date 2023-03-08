Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu ilk röportajını CNN TÜRK’e verdi

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Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu III. Yeorgios, Ortodoks dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Ortodoksluk Bayramı’nda İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Pazar günü Patrikhane’de düzenlenen ayinde hem Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenler hem de Yunanistan’daki tren faciasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Türkiye’deki ilk röportajını CNN Türk için Serdar Korucu’ya veren Başepiskopos III. Yeorgios, “Patrikhane ziyaretini çok önceden planlamıştık. Bu arada hiç istenmeyen olaylar yaşandı. Bunların gölgesinde bu ziyareti gerçekleştirdik. Buradaki deprem ve Yunanistan’daki kazada tüm ölenler için ortak dua ettik. Ruhlarının şad olması ve yaralıların iyileşmesi için… Bu yaşananlar negatif olmakla birlikte bizleri acıda birleştiriyor. Bizleri hiçbir şeyin ayıramayacağını da gösteriyor” dedi.

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Depremi kendisinin de Lefkoşa’da hissettiğini söyleyen Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu, “Sarsıntıyı bizler de adadan hissettik. Sabah kalktığımızda haberleri dinlemeye başladık. Acı haberler bize de ulaştı. Can kayıplarının artışı bizleri çok üzdü. Ölenler insan, kaybolan hayatlardır. Çok büyük üzüntü duymaktayız” diye konuştu.

Başepiskopos III. Yeorgios, Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de hayatını kaybedenler arasında yer alan Kıbrıslı Türkleriyle ilgili de “Çok üzüldük. Ulusal bir yas hakimdi. Meclis toplantısında da deprem için saygı duruşunda bulunuldu” dedi. Başepiskopos ayrıca “Türk tarafındaki Kıbrıslılarla her zaman bizim halkımız büyük bir uyum ve dayanışma içinde yaşamışlardı. Dedelerimizin birbiriyle iletişimi çok dostaneydi. Bunun devam etmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

'HER İNSAN AYNI HAKLARA SAHİPTİR'

“Büyük felaketler çok büyük acılar yaşatırken bir yandan da insanları din, dil, ırk ayrımı olmadan, zengin ya da fakirliğine bakmadan yan yana gelmelerine vesile oluyor. Bu örnekte de bunu gördük” diyen Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu, dönem dönem Ege ve Akdeniz’de yükselen tansiyonla ilgili olaraksa “Bazen iki taraftan da ton yükseliyor ama beklentimiz karşılıklı anlayıştır. İlişkilerin hukuka ve insan hakları temelinde olmasını istiyoruz. Türk tarafının haklarına asla saldırı niyetimiz olmaz, olamaz da. Her insan aynı haklara sahiptir. Her insan için güvencenin sağlanması gerekir. Bunlar Avrupa’nın değerleridir. Bu yüksek değerlere sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

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Türkiye’deki depremzedeler için çalışmaları olduğunu söyleyen Başepiskopos III. Yeorgios, “Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi yetki alanının hepsinde depremden etkilenenlerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için yardım kampanyası başlatmıştır. Sonuçlarını da almaya başladık. Kampanyamız sonuçlandığında bu yardımı buraya göndermenin yolunu bulacağız. Keder içindeki halka desteğimizi göstermeye çalışacağız” dedi.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu, “Burada bulunurken bizi Türk halkından ayıran hiçbir unsurun bulunmadığı kanaatine vardık. Yolda giderken ya da kaldığımız oteldeki ilgi, alaka ve konukseverlik bunun bir göstergesi. Biz de kendi topraklarımızda barış ve huzurun bulunmasını temenni ederek varlığımızı sürdürmek ve komşularımızla iyi geçinmek için her gerekeni yapmakla yükümlü olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.