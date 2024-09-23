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Kıbrıs müzakerelerine 3-D formülü... Direkt uçuş, direkt uluslararası temas ve direkt ticaret

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#Ersin Tatar#BM#Antonio Guterres
Kıbrıs müzakerelerine 3-D formülü... Direkt uçuş, direkt uluslararası temas ve direkt ticaret
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM Genel Kurulu’nun 79’uncu açılışında görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs müzakerelerine başlamak için 3-D formülü sunduklarını ve Genel Sekreter’le bu taleplerini ele alacaklarını söyledi.

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Tatar, New York’a hareketinden önce Lefkoşa’da yaptığı açıklamada, “Rumlarla eşit egemenlik ve statümüz tanınmadan masaya oturmayacağız, bu çerçevede BM’den KKTC’ye 3-D diye adlandırdığımız, direkt uçuş, direkt uluslararası temas ve direkt ticaret haklarımızın teslim edilmesini istiyoruz. Müzakerelere başlamak için 3-D talebimizi 6 ay görev yapan Genel Sekreter’in temsilcisi Maria Holguin’e ilettik, sayın Guterres ile şimdi Kıbrıs Türkleri’nin üzerindeki haksız ambargoların kaldırılması anlamına gelecek bu taleplerimizi görüşeceğiz” dedi.

3’LÜ GÖRÜŞME OLMAZ

Cumhurbaşkanı Tatar, talepleri karşılanmadan BM Genel Sekreteri’nin de katılacağı Rumlarla 3’lü bir görüşmede yer almayacaklarını vurguladı. Tatar Kıbrıs’ta 2 devletli bir çözüm istediklerini ve Rumlarla elektrik, su da dahil olmak üzere tüm konularda iş birliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar dün Lefkoşa’nın ardından geldiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2 saatlik bir görüşme yaptı ve beraberindeki heyetle New York’a yola çıktı.

Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu açılış törenlerinde Genel Sekreter Antonio Guterres ile ayrı ayrı görüşecek.

 

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#Ersin Tatar#BM#Antonio Guterres

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