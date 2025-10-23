Kıbrıs halkının bir devleti var

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı bir kere daha tebrik ediyorum. Gerek seçim sürecinde ve gerekse sonrasında, Türkiye’den birtakım siyasi aktörleri esefle izledik. KKTC seçimlerini etkilemeye yönelik, talihsiz olduğu kadar münasebetsiz açıklamalarını da tek tek not aldık. KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu savunup, bunu dünyaya kabul ettirmeye çalışırken, bağımsızlığına önce Türkiye’nin saygı duyması gerekir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır. Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve garantörü de Türkiye Cumhuriyeti’dir.

ŞIMARIKLIĞA SON VERİN

Sözde Terörsüz Türkiye Komisyonu... Peki, sonuç? Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri. Tablo açık ve nettir: Ya Öcalan’ı tercih edeceksiniz ya Kürtleri, ya Kandil’i tercih edeceksiniz ya Türkiye’yi. Bu şımarıklığa son verin.”



