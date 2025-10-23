×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıbrıs halkının bir devleti var

Güncelleme Tarihi:

#Kıbrıs#KKTC#Siyaset
Kıbrıs halkının bir devleti var
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC seçimlerini etkilemeye yönelik talihsiz açıklamalar yapıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı bir kere daha tebrik ediyorum. Gerek seçim sürecinde ve gerekse sonrasında, Türkiye’den birtakım siyasi aktörleri esefle izledik. KKTC seçimlerini etkilemeye yönelik, talihsiz olduğu kadar münasebetsiz açıklamalarını da tek tek not aldık. KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu savunup, bunu dünyaya kabul ettirmeye çalışırken, bağımsızlığına önce Türkiye’nin saygı duyması gerekir.  KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır. Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve garantörü de Türkiye Cumhuriyeti’dir.

ŞIMARIKLIĞA SON VERİN

Sözde Terörsüz Türkiye Komisyonu... Peki, sonuç? Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri. Tablo açık ve nettir: Ya Öcalan’ı tercih edeceksiniz ya Kürtleri, ya Kandil’i tercih edeceksiniz ya Türkiye’yi. Bu şımarıklığa son verin.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıbrıs#KKTC#Siyaset

BAKMADAN GEÇME!