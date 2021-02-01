MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
GeriGündem Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk (82) ve eşi Hatice Öztürk (80), kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyden jandarma aracıyla alınarak, ambulansa ulaştırıldı.

Kıbrıs Gazisi ve eşi, jandarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı
Gölbaşı'nın Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ile eşi Hatice Öztürk, rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulansın geç gelme ihtimali üzerine Öztürk çifti durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arazi aracıyla giden jandarma ekipleri, Öztürk çiftini alarak köy girişindeki ambulansa ulaştırdı. Ekiplere teşekkür eden çift, ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle