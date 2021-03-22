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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklardan vefat eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İnlice beldesinde yaşayan 10 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını üzen Gazi Tatlı için düzenlenen tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. İnlice meydanında kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlarda taşınan Tatlı, belde mezarlığına defnedildi.
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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