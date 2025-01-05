Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'ya veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Haberin Devamı

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren komşusu Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karslı ailesine taziye dileklerinde bulundu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Karslı’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Güneysu Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Rize Yenişehir Salonu’na geçti. (DHA)

Haberin Devamı





FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı şehadetlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum.