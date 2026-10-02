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Kıbrıs gazisi, çarşıda bulduğu poşet içindeki altınları zabıtaya teslim etti

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#Manisa#Kıbrıs Gazisi#Altın
Kıbrıs gazisi, çarşıda bulduğu poşet içindeki altınları zabıtaya teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 17:13

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, alışveriş için geldiği çarşıda bulduğu içinde 8 Ata lira ve altın küpe bulan poşeti zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

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İzmir'de yaşayan ve her yıl bahar aylarında tarla işleri için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, alışveriş yapmak üzere geldiği çarşıda, otomobilinin yanında küçük bir poşet olduğunu fark etti. Merak edip poşeti kontrol eden Ünalan, içerisinde değerli ziynet eşyaları olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

TUTANAKLA TESLİM ALINDI, SAHİBİ KISA SÜREDE BULUNDU

Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınarak teslim alınan pakette yapılan detaylı incelemede; 8 adet Ata lira ve altın küpe bulunduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, poşetin sahibini tespit etmek için ilçe merkezindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtları üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu poşetin sahibinin S.D. olduğu belirlendi. Poşet, Zabıta Müdürlüğü'ne çağrılan S.D.'ye teslim edildi.

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Yaptığı davranışın ardından duygularını paylaşan Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, 'Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

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#Manisa#Kıbrıs Gazisi#Altın

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