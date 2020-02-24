Kıbrıs gazileri, ilkokul öğrencileri ile anılarını paylaştı

Fevzipaşa İlkokulu'nda 'Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor' adlı proje başlatıldı. Öğrencilerin, geçmiş dönemlerde yaşanan sorun ve sıkıntıları anlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2-C sınıfı öğrencileri Kıbrıs gazileri ile buluştu. Kıbrıs gazileri Mehmet Bölükbaşı ve Nebi Karademir, harekat sırasında yaşadığı zorlukları ve anıları anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Bölükbaşı, "1973 yılında askere gittim. 1974 yılının Temmuz ayında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Minik öğrencilerimizin soruları beni çok duygulandırdı. Çok güzel sorular sordular. O zamanda yaşadıklarımızı hatırladım. Bize anılarımızı, hatıralarımızı tazelettiler" diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Nebi Karademir ise "Orada yaklaşık 100 gün kaldım. Fevzipaşa İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldik. Onlar soruları sordukça benim gözlerim doldu. Elimizden geldiğince gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştık" dedi.

Fevzipaşa İlokulu 2-C sınıfı öğretmeni Ferai Aygel, "Bizim Sivas'ta yürüttüğümüz E-twinnig projelerimiz var. Bugünüm Geçmişimle Buluşuyor isimli projemiz kapsamında yaşlılarımız ile ilgili etkinlik düzenledik. Farklılık olması için Kıbrıs gazilerimizi davet ettik. Onlar da bizi kırmadı. Bu projemizde Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını çocuklarımızla paylaştılar. Öğrencilerimiz çok güzel sorular sordu. Amacımız çocuklara geçmişimizi hatırlatabilmek" dedi.

Öğrenciler ve gaziler, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.