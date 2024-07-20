Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı... En yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak harekatta yaşadıklarını anlattı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs adasına barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekatı'nda etkin rol alan, Türkiye'deki en yaşlı Kıbrıs gazilerinden Çolak, anılarını ve hatıralarını aktardı.

TSK'da yıllarca uçuş gerçekleştiren, en büyük hayali olan pilotluk mesleğini icra edemese bile uçuş ekibinde aktif rol üstlenen Çolak, 1990'da Hava Kıdemli Başçavuş rütbesiyle emekli oldu.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN" PAROLASIYLA BAŞLADI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlendiği 20 Temmuz 1974'te, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli olan Çolak, "Ayşe tatile çıksın" mesajıyla harekete geçtiklerini söyledi.

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Çolak, o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan C-47 tipi nakliye uçağında görev aldığını belirterek, "19 Temmuz günü Kayseri Erkilet Meydanı'na intikal ettik. Komando Tugayı eskiden Ankara'daydı. Daha sonra Erkilet Meydanı açılınca, alay da oraya nakil oldu. Brifingler yapıldı ve 20 Temmuz sabahı saat 05.00'te evvela bizim uçakları kaldırdılar." diye konuştu.

Kayseri'den havalandıktan sonra Kıbrıs'a doğru yol aldıklarını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"Kayseri'den kalktık, denizden çıkarma ile havadan indirme aynı saatte olacaktı. Fakat yoğun topçu atışı dolayısıyla çıkarma gemileri yaklaşamıyordu. Ama uçakların böyle bir şansı yok. Beşparmak Dağları'nın üzerinden 20 tane uçak geçtik. Hemen onun güneyinde Gönyeli Ovası var, paraşütçüleri oraya atacağız. Paraşütçüleri, paraşütün açılıp salimen inebilecekleri irtifaya kadar alçalarak attık ki havada fazla kalarak hedef olmasınlar."

"SALİMEN PARAŞÜTÇÜLERİ YERE İNDİRDİK"

Çolak, Beşparmak Dağları'nın üzerinden geçerken yoğun uçaksavar atışıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Şuna inanıyorum, Cenabıallah'ın lütfu, İstiklal Harbi'nde de aynı şey olmuş. Bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor ve biz 20 uçakla arasından geçiyoruz. İsabetler var ama can alıcı yerlere isabet etmiyor. Kuyruk ve kanat uçları, onlar uçak için önemli yerler değil ve salimen o paraşütçüleri yere indirdik ve döndük." diye konuştu.

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Harekatın ilk günü olan 20 Temmuz sabahında paraşütle indirme yapan komando birliklerini Gönyeli Ovası üzerinde bıraktıktan sonra, doğrudan Kayseri'ye uçtuklarını aktaran Çolak, burada yer alan Bakım Onarım Fabrikası Komutanlığınca uçağın isabet alan noktalarının tamir edildiğini ve ardından Ankara'ya döndüklerini kaydetti.

Çolak, 21-22 Temmuz'da ise havadan mühimmat ve malzeme atma görevi için Ankara'dan tekrar havalandıklarını belirterek, "İkinci gün gittiğimizde uçaksavarlar hemen hemen yoktu. 3'üncü gün gittiğimizde zaten artık hiçbir şey kalmamıştı, güneye kaçmışlar. Böylece hiçbir zayiat vermeden bu vazifeyi de şerefle yaptık." ifadesini kullandı.

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Harekata hazırlık aşamasından görevleri tamamlanana kadar geçen sürede çok rahat olduklarına işaret eden Çolak, "O kadar rahattık ki hiçbir korku yoktu. O da Cenabıallah'ın lütfu diyorum." dedi.

Çolak, harekat sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle "Kapalı Maraş Bölgesi"nin açılış törenine katılmak için gittiğini söyledi.

O günleri gururla yad ettiğini ve bu kapsamda evinin büyük bir kısmını hatıra peç, biblo, maket, şapka gibi objelerle adeta müzeye dönüştürdüğünü anlatan Çolak, sık sık ziyaret edildiğini aktardı.

YILLAR ÖNCE YİNE AA OBJEKTİFLERİNE POZ VERMİŞTİ

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Çolak, 1960'lı yıllarda İstanbul'dan aldıkları Anadolu Ajansı (AA) ekibini görev yerine ulaştırdıkları sırada AA foto muhabiri tarafından çekilen fotoğrafını da duvarına astığını ifade etti.