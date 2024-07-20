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Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesinde hocasÄ± olan Necmettin Erbakan'Ä±n Ä±srarÄ±yla siyasete girdiÄŸini belirten DoÄŸru, 1973 Genel SeÃ§imlerinde Milli Selamet Partisinden (MSP) Kars Milletvekili seÃ§ildiÄŸini, ardÄ±ndan 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile MSP'nin koalisyonuyla kurulan 37. HÃ¼kÃ¼mette Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olarak gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP-MSP Koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin karÅŸÄ±sÄ±na KÄ±brÄ±s meselesinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, RumlarÄ±n 1974 KÄ±brÄ±s Darbesi karÅŸÄ±sÄ±nda Ada'ya Ã§Ä±karma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini anlatan DoÄŸru, harekat Ã¶ncesi yaÅŸananlara dair ÅŸu bilgileri verdi:

"1963'te Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde KÄ±brÄ±s'ta benzer olaylar olmuÅŸtu. O dÃ¶nem gazeteciler BaÅŸbakan Ä°nÃ¶nÃ¼'ye 'PaÅŸam Ã§izmelerini ne zaman giyeceksin?' diye sormuÅŸtu. Ä°nÃ¶nÃ¼ de bunun Ã¼zerine 'Ã‡izmem yok ama aklÄ±m var' cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti. Yani aklÄ± olan insan KÄ±brÄ±s'a Ã§Ä±karma yapamaz. Bir ordunun mahvolmasÄ± iÃ§in askeri harp tarihinde Ã¼Ã§ ihtimal varmÄ±ÅŸ. Bunlardan ilki deniz Ã§Ä±kartmasÄ±, ikincisi hava indirmesi, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise bunlarÄ±n ikisinin beraber olmasÄ±. KÄ±brÄ±s'ta bu Ã¼Ã§ ihtimal de vardÄ±."

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"YA KURTARIRIM YA DA ÅžEHÄ°T OLURUM DÄ°YE DÃœÅžÃœNÃœYORDUK"

BÃ¼lent Ecevit'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kabine toplantÄ±sÄ±nda olasÄ± bir harekatÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± halinde koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin daÄŸÄ±labileceÄŸi, Ã¼lkede iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n baÅŸlayabileceÄŸi, Yunanistan'Ä±n Trakya'dan karÅŸÄ± bir harekata baÅŸlayabileceÄŸi gibi risklerin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸru, toplantÄ±da harekat karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°ngiltere, ABD ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in tutumunun da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

EtraflÄ± deÄŸerlendirmelerin ardÄ±ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan da harekata hazÄ±r olunduÄŸu bilgisini aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran DoÄŸru, "BaÅŸbakan Ecevit haklÄ± olarak harekatÄ±n bÃ¼tÃ¼n mesuliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Biz ise orada bir kardeÅŸimiz Ã¶lÃ¼yor, onun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne razÄ± olamayÄ±z ya kurtarÄ±rÄ±m ya da ÅŸehit olurum diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk." diye konuÅŸtu.

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"KIBRIS'TA TOPRAÄžI Ã–PTÃœM"

RumlarÄ±n, TÃ¼rkiye'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metini kendilerince fÄ±rsat gÃ¶rÃ¼p 1974 KÄ±brÄ±s Darbesi'ni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸru, buna karÅŸÄ±n 37. HÃ¼kÃ¼metin KÄ±brÄ±s'a harekat kararÄ±nÄ± oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

DoÄŸru, "Koalisyon hÃ¼kÃ¼meti olmasaydÄ± Ã§Ä±karma yapÄ±lamazdÄ±. MSP de tek baÅŸÄ±na iktidarda olsaydÄ± yapamayacakmÄ±ÅŸ, CHP de tek baÅŸÄ±na iktidarda olsa yapamayacakmÄ±ÅŸ. Koalisyon sÄ±rasÄ±nda bu ÅŸeyin (1974 KÄ±brÄ±s Darbesi) Ã§Ä±kmasÄ± Allah'Ä±n lÃ¼tfudur bize." dedi.

Vatan topraklarÄ±nÄ±n mÃ¼barek olduÄŸunu ifade eden DoÄŸru, harekattan yÄ±llar sonra KÄ±brÄ±s'a gittiÄŸinde topraÄŸÄ± Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

"ERBAKAN, AÄžIR SANAYÄ° HAMLESÄ°NE Ã–NEM VERDÄ°"

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Eski Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± DoÄŸru, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye birÃ§ok alanda ambargo uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak Necmettin Erbakan'Ä±n aÄŸÄ±r sanayi hamlesine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini belirtti.

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž'nin (TUSAÅž) 1973'te kurulduÄŸunu vurgulayan DoÄŸru, savunma sanayinde bugÃ¼n ulaÅŸÄ±lan seviyenin temellerinin o dÃ¶nemde atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

O dÃ¶nem de bazÄ± kesimlerin "Biz yapamayÄ±z, biz baÅŸaramayÄ±z" anlayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu aktaran DoÄŸru, yoÄŸun uÄŸraÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan savunma sanayi alanÄ±ndaki birÃ§ok projeyi hayata geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.

DoÄŸru, TÃ¼rkiye'nin savunma sanayi alanÄ±nda bugÃ¼n geldiÄŸi seviyenin memnuniyet verdiÄŸini ifade etti.