Kıbrıs Barış Harekâtı beyazperdeye taşınıyor

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Yapımcı Esat Deniz Abdaloğlu, çekimlerine başlanacak filme ilişkin açıklamada bulundu:

“Hikâyemiz, Kıbrıs Türk halkının verdiği çetin mücadeleyi anlatırken, 1964-1974 yıllarında geçiyor. Gazeteci Nehir’in esir düşen savaş muhabiri sevgilisi Fırat’ı kurtarmak için Kıbrıs’a gelmesi ve mücadeleye katılmasını anlatıyoruz. Film, gerçek bir hikâyeden kaleme alındı.”

EKİM AYINDA VİZYONA GİRECEK

Filmde, savaşın yıkıcılığını çarpıcı şekilde beyazperdeye taşımayı istediklerini belirten Abdaloğlu, yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Abdaloğlu çekimlerin Girne Beşparmak Dağları ve sahil şeridi ile Lefke ve Bafra bölgelerinde yapılacağını belirterek, “Filmin ekim ayında vizyona girmesini planlıyoruz” dedi.