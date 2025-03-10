×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıbrıs Barış Harekâtı beyazperdeye taşınıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kıbrıs Barış Harekâtı#Esat Deniz Abdaloğlu#Murat Akkuş
Kıbrıs Barış Harekâtı beyazperdeye taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

YAPIMCILIĞINI Esat Deniz Abdaloğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Murat Akkuş’un kaleme aldığı, Kıbrıs Barış Harekâtı ve öncesinde Rum terör örgütü EOKA’nın Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlarını konu alan ‘1974-Ayşe Tatile Çıktı’ filmi beyazperdeye taşınacak.

Haberin Devamı

Yapımcı Esat Deniz Abdaloğlu, çekimlerine başlanacak filme ilişkin açıklamada bulundu:

“Hikâyemiz, Kıbrıs Türk halkının verdiği çetin mücadeleyi anlatırken, 1964-1974 yıllarında geçiyor. Gazeteci Nehir’in esir düşen savaş muhabiri sevgilisi Fırat’ı kurtarmak için Kıbrıs’a gelmesi ve mücadeleye katılmasını anlatıyoruz. Film, gerçek bir hikâyeden kaleme alındı.”

EKİM AYINDA VİZYONA GİRECEK

Filmde, savaşın yıkıcılığını çarpıcı şekilde beyazperdeye taşımayı istediklerini belirten Abdaloğlu, yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Abdaloğlu çekimlerin Girne Beşparmak Dağları ve sahil şeridi ile Lefke ve Bafra bölgelerinde yapılacağını belirterek, “Filmin ekim ayında vizyona girmesini planlıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıbrıs Barış Harekâtı#Esat Deniz Abdaloğlu#Murat Akkuş

BAKMADAN GEÇME!