'Kibir bize yakışmaz'

AK Parti’nin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AK Parti’nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla, siyaset mühendislikleriyle kurulan pek çok parti, tarihin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuşken, ‘Biz her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası’ diyerek, mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ

Erzurum ziyaretindeki ilk durağı olan Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda partililere seslenen Erdoğan özetle şunları söyledi: “Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Bir taraftan Ankara ve İstanbul’da devlet işlerini yürütürken, diğer taraftan da tamamlanan projeleri devreye alıyoruz.

SAHADAKİ UÇ BEYLERİMİZSİNİZ

Biz üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkezi ile hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. Sahadaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz. Bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse, il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da o kadar büyüktür. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek revan olmuşsak, 2023’e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz.

MİLLETE RAĞMEN HAREKET ETMEDİK

Milletimizle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde, ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme, bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde, milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak gibi bir anlayış kesinlikle sözkonusu değildir. Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük, milletimizle hareket ettik, hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmedik.”

‘KUZEY KIBRIS’TA PEK ÇOK PROJEYİ HİZMETE ALACAĞIZ’

“Pazartesi günü KKTC’ye gidecek, 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramıyla, mübarek kurban bayramını Kıbrıs Türk halkıyla birlikte idrak edeceğiz. Kuzey Kıbrıs’ta pek çok eser ve projeyi de hizmete geçireceğiz. Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz sizlerle buluştuğumuz gibi, KKTC’deki kardeşlerimizle de buluşacak, hasbihal edecek, onların değerli fikirlerini alacağız.”

ÖNÜNÜ KESİP CAĞ KEBABI YEMEYE DAVET ETTİLER



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yolu Erzurum Havalimanı’ndan şehre geçerken sık sık kalabalık tarafından kesildi. Atlı cirit ekibinin aralarında olduğu kalabalığın yemek davetini geri çeviren Erdoğan, konuşmasında “Cağ kebaplarıyla önümüzü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye ‘Dönüşte yeriz’ dedik” dedi. Erdoğan kendisine ilgi gösteren çocuklara oyuncak dağıtırken, engelli bir gençle de sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

RİZE AFET BÖLGESİ



Erdoğan, Rize’yi afet bölgesi ilan edeceklerini açıklayarak “İlk kabine toplantısında teminat altına alacağız” dedi. Erzurum’da katıldığı toplu açılışta ”Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelse ne yazar” diye konuştu.

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