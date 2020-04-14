Kibar Holding’ten koronavirüs dayanışmasına destek

Kibar Holding, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine destek veriyor. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de ciddi şekilde etkisini sürdüren koronavirüs salgını karşısında 22 şirketimizle birlikte ülke çapında yürütülen mücadeleye destek veriyoruz. Bu konuda biz ve bizim gibi büyük gruplara önemli görevler düşüyor. Kibar Grubu olarak toplumsal sorunlara karşı her daim duyarlı olduk ve üzerimize düşenden fazlasını yapmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği sunacağız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

KORE’DEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ONAYLADIĞI İLAÇ TEDARİKİ

Kibar Holding iştiraklerinden Hyundai Assan koronavirüsle mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Kore Büyükelçiliği aracılığıyla Kore’den Türkiye’ye özel bir uçakla yaklaşık 1 milyon 100 bin adet ilaç getirtiyor. 600 bin adedi hafta başında gelen, 500 bin adedinin ise 17 Nisan tarihinde gelmesi planlanan ilaçların yaklaşık 80 bin hastanın tedavisinde kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca Kibar Vakfı aracılığıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kartal Devlet Hastanesi’nin bazı tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçları giderildi. Maske, tulum ve laringoskop cihazı temin edilerek ilgili sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına da 1 milyon TL’lik bağışta bulunularak, ülkenin koronavirüsle mücadelesine yaklaşık 4 milyon TL’lik destek sağlandı.

HYUNDAI ASSAN’DAN ÜCRETSİZ DEZENFEKTE HİZMETİ

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Hyundai Assan, koronavirüs salgını kapsamında servise gelen araç sahiplerine ücretsiz dezenfekte hizmeti sunmaya başladı. Bakım ve onarım için servise getirilmesi gereken araçlar ise evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. Ayrıca Hyundai Assan servisleri Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Ek olarak sağlık çalışanlarına Hyundai araç alımlarında özel indirim uygulanacak.