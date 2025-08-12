KHK’yla ihraç edilip geri dönen memura tazminat kararı

Haberin Devamı

3 Haziran tarihli iptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla, artık kamu görevine iade edilen KHK’lılar tazminat talep edebilecek. OHAL KHK’sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edilenler tazminat talebinde bulunamıyordu. Dünkü Resmi Gazete’deki AYM kararına göre Ankara 22’nci İdare Mahkemesi, kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilen davacının uğradığı manevi zararın tazmini talebiyle açılan davada düzenlemeyi AYM’ye taşıdı.



İSTENEMEZ MADDESİ İPTAL



AYM, “OHAL KHK’sıyla kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine” ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.