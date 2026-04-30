KGM'den dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı uyarı

#KGM#MESAJ#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 20:18

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), kurum tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediği belirtilerek, "Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir." uyarısında bulunuldu.

KGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada son günlerde bazı vatandaşlara "HGS borcu", "elektronik geçiş ücreti", "hız ihlali resmi hatırlatması", "trafik kontrol ihlali", "elektronik geçiş ihlali" ve "geçiş ücreti bildirimi" gibi konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'lerin gönderildiği bildirildi.

Vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, kurum tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediği vurgulandı.

Açıklamada, dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda kurumların resmi internet adreslerini taklit etmek amacıyla adlarının ve uzantılarının çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek değiştirildiğine ve vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığına işaret edilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç ve ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde işlem, SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

