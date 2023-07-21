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Kezzaplı saldırıya uğrayan kedileri tedavi eden veteriner anlattı: Yaralara tok sevgiye açlar

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kedi
Kezzaplı saldırıya uğrayan kedileri tedavi eden veteriner anlattı: Yaralara tok sevgiye açlar
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Kezzaplı saldırıya uğrayan 14 kedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedaviye alındı. Veteriner Dilara Berk, “Yaraları var ama kendilerine sevdirmek için can atıyor, sevilsin istiyorlar” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan’da kedilere yönelik peş peşe gelen kezzaplı saldırıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. İBB ekipleri kedilerden 16’sını Kemerburgaz’daki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürdü ve tedavi altına aldı. Ancak çok ağır yanıkları olan kedilerden ikisi kurtarılamadı.

Hürriyet’e konuşan bakımevinin Başhekim Yardımcısı Dilara Berk şunları söyledi:

“Durum savcılığa intikal etti. Umarım tamamen iyileştikten sonra onlara bakabilecek ailelere sahiplendirilirler. Zaten hepsi insana sokulan kediler. Yaralarına rağmen kendilerini sevdirmek istiyorlar. Yarası var ama insanla temasını kesmediği belli. Kendilerine sevdirmek için can atıyor, sevilsin istiyorlar.”

Kezzaplı saldırıya uğrayan kedileri tedavi eden veteriner anlattı: Yaralara tok sevgiye açlar

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VALİLİKTEN TALİMAT

İstanbul Valiliği 39 ilçenin belediye, kaymakamlık ve tarım müdürlüklerine gönderdiği talimatta, Hayvanları Koruma Kanunu’nun harfiyen uygulanmasını istedi.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kedi