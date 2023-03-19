Kezzaplı saldırıya 5 yıl hapis

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İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan Yusuf Çavdar (35) ile 8 ay önce boşandı. Yusuf Çavdar hakkında, ayrılığın ardından eski eşini rahatsız etmesi nedeniyle Aksoy’un talebiyle uzaklaştırma kararı verildi. Ancak bu uzaklaştırma kararı da Çavdar’ı durdurmadı. İddiaya göre, 4 Ocak 2023 tarihinde Yusuf Çavdar, evinden işe gitmek için ayrılan Yasemin Aksoy’un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi fırlattı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı.



YİNE AYNI SAVUNMA: ‘PİŞMANIM’ DEDİ



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının şikâyeti üzerine yakalanan Yusuf Çavdar, 5 Ocak 2023 tarihinde tutuklandı. Savcılıkta verdiği ifadesinde çocuklarının görüş gününü konuşmak amacıyla eski karısının yanına gittiğini söyleyen Çavdar, “Yasemin Aksoy ‘Seninle konuşacak bir şeyim yok. Çocukları sana göstermeyeceğim. Sen adam değilsin. Sevgilim var, sana beş basar’ diyerek beni tahrik etti. Ben de kendime hâkim olamayarak elimde bulunan pas sökücüyü üzerine attım. Sonra uzaklaştım. Pişmanım” dedi. Nöbetçi mahkeme, “Kadına karşı basit yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, sanık Yusuf Çavdar eski eşine “Seni yaşatmayacağım, süründüreceğim” diyerek tehditte bulundu. Yasemin Aksoy ise “Yusuf ne diyorsun çekil yolumdan, benimle uğraşma” diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Kimyasal yüzüne göğsüne ve bacaklarına geldi. Yere düşen kadına, sanık yerde de tekme attı.Sanığın boşandığı eşine silahtan sayılan yakıcı kimyasal madde attığı ve tekmeleyerek “Canavarca hisle kasten yaraladığı” ve “Tehdit ettiği” belirtilerek cezalandırılması istendi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Yusuf Çavdar, hâkim karşısında da anlık öfkeyle söz konusu maddeyi fırlattığını belirterek tahliyesini istedi. Davayı 9 Şubat 2023’te karara bağlayan mahkeme tarafından, sanığın pişman olmasına ilişkin bir belirti olmadığı, suç işlemede ısrarlı davranışta bulunduğu kaydedilerek kaçma şüphesinin olduğu ve müştekiye baskı yapma ve zarar verme ihtimali dikkate alındı. Yusuf Çavdar’a “tehdit” suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın eski eşini “Silahla ve canavarca hisle yaralamak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.