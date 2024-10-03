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Kezzaplı caniye indirimsiz ceza

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#Murat Özdemir#Kedi#Şiddet
Kezzaplı caniye indirimsiz ceza
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

Sokaktaki 20 kediye kezzap ve asit dökerek yaralayan ve öldüren Murat Özdemir’in tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Murat Özdemir, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim uygulamadı.

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İSTANBUL Eyüpsultan’da, iddiaya göre Murat Özdemir (45), farklı tarihlerde Eyüp Sultan Camisi çevresinde, kezzap ve asit döktüğü 20 sokak kedisinin yaralanmasına ve ölmesine neden oldu. Yapılan ihbar üzerine olayın meydana geldiği bölgeye giden görevliler Murat Özdemir’i yakalayarak gözaltına aldı. Sevk edildiği hâkimlik tarafından 7 Ağustos 2023’te tutuklanan Özdemir hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. “Amacım öldürmek değildi” diye kendini savunan Özdemir 6 Eylül 2023’te hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmadı. Duruşmada, Eyüpsultan Kaymakamlığı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin avukatları hazır bulundu.

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PİŞMAN OLMAMASI DİKKATE ALINDI

Mahkeme, sanık Murat Özdemir’i, “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ve “bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız veya zalimce muamelede bulunmak” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak en üst sınırdan toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Olayın meydana geliş şekli, sanığın suçtan pişmanlık duyduğuna yönelik savunmalarının ve davranışlarının bulunmadığı gerekçesiyle verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

 

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#Murat Özdemir#Kedi#Şiddet

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