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Kezzaplı cani

Güncelleme Tarihi:

#Şaban Kement#Şengül Selük#Kezzap
Kezzaplı cani
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 07:00

Şaban Kement, saplantı haline getirdiği Şengül Selük’ü işe gitmek için servise giderken pusuya düşürdü. Kement, daha önce kendisini reddeden Selük’ün yüzüne kezzap attı.

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İstanbul Avcılar’da 19 Aralık 2024’te Şaban Kement (60), saplantı haline getirdiği Şengül Selük’e (44) yol üzerinde pusu kurdu. Kement’in daha önce Selük’e açıldığı ancak kadının “Babam yaşındasın” diyerek kendisini reddettiği öğrenildi. Ret cevabını hazmedemeyen Kement, işe gitmek için servise yürüyen Selük’ün önünü keserek yüzüne kezzap attı.

KAÇTIĞI DÜZCE’DE YAKALANDI

Çığlıklarla yardım isteyen Selük’ün imdadına komşuları koşsa da kimse durumu engelleyemedi. Genç kadın, saldırının ardından 11 ameliyat geçirdi ancak iki gözünü de kaybetti. Saldırıdan sonra kaçan Şaban Kement’in yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, Kement’in Düzce’de olduğu belirlendi. 26 Şubat’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Şaban Kement#Şengül Selük#Kezzap

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