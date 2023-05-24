Kezzaplı cani

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Ankara Keçiören’de Medikal şirketinde çalışan Mesut Cebeci (30), 17 Mayıs’ta arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.’yi (41) iş çıkışı takip etti. Cebeci, mahallede G.T.’yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu. Araca binen Cebeci, şişenin içindeki kezzabı G.T.’nin yüzüne attıktan sonra kaçtı. G.T.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi. Olayın ardından kaçan Cebeci, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, “Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım” dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

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UZUN SÜREDİR RAHATSIZ EDİYORMUŞ

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikâyette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. G.T.’ye ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Hasan Bedir (23), “İlk başta olayın ne olduğunu anlamadık. Kapı açıldı, kadın bağırarak arabadan indi. Arabanın içinden de beyaz dumanlar çıkıyordu. Evden su aldım geldim. Kadının yüzü ve kolu yanmıştı. İlk başta suyla müdahale ettik. Ucu ince ve basınçlı olan pet şişe gibi bir şeyin içine doldurmuş kezzabı kadına basınçlı bir şekilde atmış. Yüzünde fazla yanık vardı. Özellikle sağ tarafı yanmıştı çünkü şüpheli sol koltukta oturuyordu. Kolu da kötüydü. Bacağında çok fazla bir şey yoktu” dedi.