Keymen İlaç’tan ‘1 milyon doz aşı' cevabı

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Bir milyon doz aşının hibe edildiği ve bunun üzerinden yolsuzluk yapıldığı algısını yaratmak, en hafif tabiri ile kötü niyettir. Hakaret ve ithamlara yönelik gerekli hukuki süreç başlatıldı.



FATURALARI İBRAZ EDERİZ



Dolum için gerekli tüm malzemenin temini ve yatırımlar, Keymen İlaç tarafından yapılmıştır. Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) sözleşmeye istinaden tek kuruş avans veya peşin ödeme alınmadığı gibi, kamu bankalarından da kredi kullanılmamıştır. Sinovac, tüm dünyaya uyguladığı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte yüzde 50 peşin ödeme şartından, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatlarına uymadığı için ticari risklerin bir kısmını Keymen İlaç’ın karşılaması ile vazgeçmiştir. DMO’dan ödeme alınmadığı için firmamızca yapılan bunca ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen bu giderler için kullanılmıştır. Hibe edilmesi söz konu değildir. Keymen İlaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nden tek kuruş komisyon, kâr ve benzeri bir gelir elde etmemiştir. Gerektiğinde tüm faturalar ibraz edilebilir."