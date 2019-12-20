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Ketum ne demek? Ketum nedir? Ketum TDK sözlük anlamı

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Ketum ne demek Ketum nedir Ketum TDK sözlük anlamı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2019 14:40

Toplum içinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan Ketum hangi anlamlarda kullanıldığı merak ediliyor. Peki Ketum kelimesinin anlamı nedir?

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Sır saklamasını bilen ve ağzı sıkı anlamlarında kullanılan ketum kelimesi, insanlar için kullanılır. Bir sırdaşınız varsa, şanslısınız. Edineceğiniz güvenebileceğiniz bir arkadaş, özel düşüncelerinizi bir sır olarak saklayabilir. Ketum ne demek sorusunun yanıtında sırrı saklayan kişinin ağzının sıkılığı yatar.

Ketum Kişilere Güvenin

Güvendiğiniz ve sırrını saklayacağından emin olabileceğiniz kişilere daha fazla güvenilir. Ketum kişiler toplum içerisinde güvenilir ve sağduyulu kişiler olarak lanse edilir. Toplum içerisinde yer alan "Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna" atasözünü haksız çıkaran kişilerdir.

Ketum Kişilerin Özellikleri

Ketum kişiler; mahremiyete saygılı, kötülükten kaçınan, ihtiyatlı, akıllı, makul, ve temkinli kişiler olabilir. İletişimin çok daha kolaylaştığı dünyamızda ketum nedir sorunun yanıt araması normal karşılanır çünkü ketum kişilerin sayısı oldukça azdır.

 

 

 

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