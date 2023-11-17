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Kestirmeden gitmeye çalışan kurye, lüks sitedeki havuza düştü!

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#Bursa#Bursa Haberleri#Kurye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 14:32

Bursa’da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti.

Kestirmeden gitmeye çalışan kurye, lüks sitedeki havuza düştü

Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.

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Kestirmeden gitmeye çalışan kurye, lüks sitedeki havuza düştü

Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor. 

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Kestirmeden gitmeye çalışan kurye, lüks sitedeki havuza düştü

Kestirmeden gitmeye çalışan kurye, lüks sitedeki havuza düştü

 

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#Bursa#Bursa Haberleri#Kurye

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