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Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Kestane toplamak için evden ayrılan yaşlı kadından haber alınamıyor

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Kestane toplamak için evden ayrılan yaşlı kadından haber alınamıyor
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Cumartesi günü kestane toplamak için evden ayrılan yaşlı kadından haber alınamıyor.

Kestane toplamak için evden ayrılan yaşlı kadından haber alınamıyor
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmen köyü'nde kestane toplamak için evinden Cumartesi günü akşam saatlerinde ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 83 yaşındaki Ümmühan Göçmen’i arama çalışmaları devam ediyor. Komando tim ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ile jandarma ekipleriyle köylülerinde destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, yaşlı kadına ait olduğu düşünülen kestane toplamak için yanında götürdüğü sepet çantayı buldu. Ekiplerin, arama çalışması bölgede geniş bir alanda devam ediyor.

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