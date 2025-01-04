Keskin nişancılar dünya ikincisi: Attıklarını vurdular

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Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuran Hakkâri Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor. Aldıkları zorlu eğitimlerle 7 gün 24 saat göreve hazır olan JÖH birlikleri, terörle mücadelede sağladıkları başarının yanı sıra yarışmalarda elde ettikleri derecelerle de göz dolduruyor.

Gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı

18 ÜLKEDEN 40 EKİP

Nişancılıkta farkındalığın sağlanması, mesleki kültürün oluşturulması, keskin nişancıların moral, motivasyon ve güvenlerinin artırılması ile terörle mücadelede edinilen tecrübenin paylaşılması amacıyla İzmir’de 11-17 Kasım’da uluslararası düzeyde organize edilen yarışmaya katılan Fatihler JÖH Tabur Komutanlığı ekibi, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye’nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip (unsur) olarak ikinci oldu.

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‘ARA, BUL, YOK ET’

Adını, 27 yıl önce kentte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Bülbül’den alan Fatihler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nın terör ve teröristle mücadeleye milli imkânlarla hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Yağcı ve Özmen, “İl sınırları içinde, görev verildiği takdirde başka bölgelerde de ‘ara, bul, yok et’ misyonuyla, şehitlerimizden aldığımız güç, kuvvet ve tecrübeyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülke sınırları içinde Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ekipleri sayesinde terör örgütleri yok denecek seviyeye kadar indirgenmiştir” dedi.

MİLLİ TÜFEKLE KATILDILAR

Yarışmaya Türkiye’nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen ekip halinde ikinci oldu.

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ŞEHİT VE GAZİLERE ARMAĞAN ETTİLER

Elde ettikleri dereceyle jandarma teşkilatını gururlandıran Yağcı ve Özmen, kazandıkları başarıyı şehit ve gazi olan silah arkadaşlarına armağan etti: “Hazırlık evresinde bize desteklerini esirgemeyen komutanlarımıza, Fatihler JÖH taburunda görev yapan ve yarışma esnasında bize olan inançlarını kaybetmeyen silah arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Elde ettiğimiz bu başarıyı da kahramanca mücadele ederken şehit ve gazi olmuş tüm silah arkadaşlarımıza armağan ediyoruz.”

SINIR ÖTESİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” denildi.

17 İLDE DEAŞ’A DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Gürz-35’ operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şüphelilerin terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Terörü ülkemizden topyekûn bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür” dedi.