‘Keşke özür dileseydi’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi inşaatının yapılmaya başlandığını, kısa sürede Türk ve Rus general ile subayların birlikte çalışacağını söyledi. Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmesinde Türk-Rus Ortak Merkezi kurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi: “Bakan Yardımcımız bunun teknik detaylarını muhatabıyla görüşerek sonuçlandırdı. Mutabakat sağlandı. Bizim oradaki ortak gözlem merkezinin teşekkülü için yazılı olarak bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler.”

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki göstererek şunları söyledi: “Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Şeffaflık had safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her an gelip her şeyi denetleyebilir. Bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ‘Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim’ deseydi, çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz.”

’ÇOK YANLIŞTIR’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de “Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için ‘satılmış’ gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir” dedi.

ARİFİYE’DEKİ FABRİKANIN MÜLKİYETİ MSB’NİN

(Arifiye’deki tank paleti fabrikasının Katar’a satılması tartışmaları) “Buradaki bir fabrikanın sermayesi, ekonomik durumu, ortakları bir tarafa bizim için bunun Türkiye’de üretilmesi esas. Artık dünyada hiçbir şekilde saf, sadece o ülkeye ait bir sermaye olur mu? Var mı böyle bir şey? Arifiye’deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim.”