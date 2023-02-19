Keşke her şey bir illüzyon olsa

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Depremden en çok etkilenen kentlerden Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan illüzyonist Orhan Balta, Cevahir Mahallesi’ndeki evinin deprem gecesi yıkıldığını, 16 aylık kızı ve eşiyle sağ kurtulmayı başardığını ancak aynı apartmanda kardeşini, yengesini, yeğenini ve birçok yakınını kaybettiğini anlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında günlerdir başında beklediği enkazda illüzyon malzemelerini gören Balta, arkadaşı ile birlikte beton parçaları arasından mesleki gereçlerini kurtardı. Enkaz yığınları arasında yapma çiçekleri, sehpası ve arkadaşı ile taşıdığı siyah torba içindeki sandığı ile dikkat çeken Balta, “Ağabeyim, yakınlarım, evim, eşyalarım her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Beton yığınları arasında birkaç parça illüzyon malzemelerimi buldum. En azından işimi yaparım...

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‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ’

Belki bir iki yerde acılarımı bırakıp buradaki çocuklara mutluluk olurum... Daha önce Yetenek Sizsiniz’de yarıştım. Dizilerde oyunculuk yaptım. Şimdi kendime yeni bir yol çizmek zorundayım. Bulduğum birkaç parça illüzyon malzemem yeni bir başlangıca umut olacak” sözleriyle hikâyesini paylaştı.