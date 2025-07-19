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KESK Heyetini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#KESK#Özgür Özel
KESK Heyetini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz’ü makamında kabul etti

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Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

CHP KURULTAYI AYM’DE

Öte yandan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruya olumsuz yanıt vermesi halinde, davanın ilk duruşmasının 4 Aralık 2025 günü saat 09.00’da görülmesine karar verdi.       

 

 

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#CHP#KESK#Özgür Özel

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