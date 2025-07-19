KESK Heyetini kabul etti

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Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

CHP KURULTAYI AYM’DE

Öte yandan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruya olumsuz yanıt vermesi halinde, davanın ilk duruşmasının 4 Aralık 2025 günü saat 09.00’da görülmesine karar verdi.