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Kesişme: İyi ki varsın Eren'in Van galası yapıldı

#Eren Bülbül#Kesişme#Van
Kesişme: İyi ki varsın Erenin Van galası yapıldı

Trabzon'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin Van galası İl Emniyet Müdürlüğü konferans Salonu'nda yapıldı. Filmin gösteriminden sonra açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar. Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren'deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir." dedi.

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Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmin galası Van'da gala yapıldı. Gala öncesi, şehit ailelerinin de katıldığı yemek programı düzenlendi. Yemek sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki özel gösterime Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehit yakınları, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile filmin oyuncuları katıldı.

Film gösterimi sonrası açıklama yapan Vali Bilmez, "Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar. Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren'deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer günü. Bugün memleketini seven, şehadet şerbetini içenlerin de sevgililer günü. Bu sevgi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek. Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devletiyle, milletiyle bütünleşmiş bu toplumu hiç kimse huzurunu bozamayacak. Rabbim şer odaklarının bu şerrini tuzağına kendilerini düşürsün. Bu filmde görev alan ve bu fimin çekiminde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Kesişme: İyi ki varsın Erenin Van galası yapıldı

'ŞEHİT ANNESİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Şehit oğlu Eren Bülbül'ün filmini izlerken gözyaşı döken Ayşe Bülbül ise "Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Ne mutlu bize. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi gururluyum, mutluyum şehit annesi olduğum için. Benim evladımın unutulmaması için, onun adına bu filmde yer alan oyurculara da çok teşekkür ediyorum. Bu filmi her izlediğimde duygulanıyorum, heyecanlanıyorum." diye konuştu.

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Promgram sonunda Vali Bilmez, şehitler Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik'e günün anlam ve önemine ilişkin çiçek verip, toplu fotoğraf çektirdi.

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#Eren Bülbül#Kesişme#Van

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