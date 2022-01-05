'Kesişme: İyi ki varsın Eren'in İstanbul galası yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Edin Visca KAPa bildirildi İşte transferin maliyetiEdin Visca KAP'a bildirildi! İşte transferin maliyeti#Trabzonspor
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Bilim Kurulundan önemli karar: Karantina süresi güncellendiBilim Kurulu'ndan önemli karar: Karantina süresi güncellendi!#Bilim Kurulu
Canlı | Katarda gol sesi Skor...Canlı | Katar'da gol sesi! Skor...#Beşiktaş
Bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serptiBugüne kadarki en yüksek vaka sayısı... Tabloya karşın Bakan Koca yüreklere su serpti#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıBüyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Kılıçdaroğlunun 13 milyar iddiasına ayrıntılı yanıt: Gerçeği yansıtmıyorKılıçdaroğlu'nun '13 milyar iddiasına' ayrıntılı yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor'#İsmail Çataklı
ABDde yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı varABD'de yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var#ABD
Başvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detaylarıBaşvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detayları#Yeni İstihdam Paketi
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Çok mutluyum, ne gülüyorsun 150 milyon euro teklif gelmiş'Çok mutluyum, ne gülüyorsun! 150 milyon euro teklif gelmiş'#Hadibenkaçtım
Eski karısı kendisine dönsün diye dil döküyordu: Ayrılmaz oldularEski karısı kendisine dönsün diye dil döküyordu: Ayrılmaz oldular #Kanye West
Kapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anlarıKapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anları!#Uraz Kaygılaroğlu
HABERLERGündem Haberleri

'Kesişme: İyi ki varsın Eren'in İstanbul galası yapıldı

#Kesişme#Gala#Trabzon Maçka
Kesişme: İyi ki varsın Erenin İstanbul galası yapıldı

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul Galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.

Haberin Devamı

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 izleyiciye ulaşarak, pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan TRT ortak yapımı, Türk filmi 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in İstanbul galası Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Filmin İstanbul galasına, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek, senaristler Mert Dikmen ve Alper Uyar katıldı.

Galada açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı "Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle minnetle yad ediyorum. Onların yolları sadece Maçka'da kesişmedi, şehitlerimizin yolları vatanını milletini seven vatandaşlarımızın kalbi ve gönlü ile kesişti. Onların hikayesi bir cesaret hikayesi. Biz de TRT olarak bu cesaret hikayesinin Maçka'da sınırlı kalmasını istemedik. Bu yolculuğun başlangıcında Cumhurbaşkanı Külliyesinde yani milletin evinde Sayın Cumhurbaşkanımızla aziz şehitlerimizin aileleri ve sanatçılarla bu yolculuğun başlangıcını gerçekleştirdik gecen hafta" dedi.

Haberin Devamı

Kesişme: İyi ki varsın Erenin İstanbul galası yapıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kesişme#Gala#Trabzon Maçka

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz