Kesip piyasaya sürdüler

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.

İhbar üzerine polis ekipleri 11 Aralık’ta adrese baskın düzenledi. Baskında, at kesimine ilişkin bir suça rastlanmadı. Olayın peşini bırakmayan ekipler, 12 Aralık’ta yeniden barakaya giderek Emre B.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, at kesilen yerde kaldığını ancak atları kendisinin kesmediğini belirten Emre B., Gökhan G.’nin 3 tane atı kestiğini söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Gökhan G.’nin ise ‘hayvan hırsızlığı’, ‘kasten yaralama’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘açıktan hırsızlık’ olmak üzere çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Ataşehir Belediyesi ekipleri kesim yapılan yeri mühürledi.

