Kesip piyasaya sürdüler

İhbar üzerine polis ekipleri 11 Aralık’ta adrese baskın düzenledi. Baskında, at kesimine ilişkin bir suça rastlanmadı. Olayın peşini bırakmayan ekipler, 12 Aralık’ta yeniden barakaya giderek Emre B.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, at kesilen yerde kaldığını ancak atları kendisinin kesmediğini belirten Emre B., Gökhan G.’nin 3 tane atı kestiğini söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Gökhan G.’nin ise ‘hayvan hırsızlığı’, ‘kasten yaralama’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘açıktan hırsızlık’ olmak üzere çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Ataşehir Belediyesi ekipleri kesim yapılan yeri mühürledi.