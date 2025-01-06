Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç yüzbaşı yakalandı

Haberin Devamı

Genelkurmay Başkanlığı’nda görevdeyken FETÖ/PDY’nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen yüzbaşı Ali Emre Eral hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalanması için çalışma başlattığı Eral'ın, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca Eral'ın, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü Eral'ın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Eral'ı gözaltına aldı. Ali Emre Eral işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.