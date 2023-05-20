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Kesin sonuçlar Resmi Gazete’de

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Cumhur İttifakı
Kesin sonuçlar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinin birinci turuna ilişkin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, ilk oylamada adayların hiçbiri salt çoğunluğa ulaşamadı. Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı.

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- Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 54 milyon 796 bin 49 geçerli oyun 27 milyon 133 bin 849’unu alarak yüzde 49.52 oy oranına ulaştı. 

- Erdoğan’ı, geçerli oyların 24 milyon 595 bin 178’ini alarak yüzde 44.88 oy oranına ulaşan Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

- ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise 2 milyon 831 bin 239 oy alarak yüzde 5.17 oy oranına ulaştı. 

- Seçim öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, 235 bin 783 seçmenin oyunu aldı ve yüzde 0.43 oranında kaldı.

- Yurtiçinde 60 milyon 721 bin 745 seçmenden 53 milyon 993 bin 683’ü oy kullandı. 1 milyon 20 bin 749 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88.92 oldu.

- Yurtdışında 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 691 bin 287’si sandığa gitti. 15 bin 19 oy geçersiz sayılırken, katılım oranı yüzde 49.40.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Cumhur İttifakı

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