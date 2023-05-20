Kesin sonuçlar Resmi Gazete’de

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- Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 54 milyon 796 bin 49 geçerli oyun 27 milyon 133 bin 849’unu alarak yüzde 49.52 oy oranına ulaştı.

- Erdoğan’ı, geçerli oyların 24 milyon 595 bin 178’ini alarak yüzde 44.88 oy oranına ulaşan Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

- ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise 2 milyon 831 bin 239 oy alarak yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

- Seçim öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, 235 bin 783 seçmenin oyunu aldı ve yüzde 0.43 oranında kaldı.

- Yurtiçinde 60 milyon 721 bin 745 seçmenden 53 milyon 993 bin 683’ü oy kullandı. 1 milyon 20 bin 749 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88.92 oldu.

- Yurtdışında 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 1 milyon 691 bin 287’si sandığa gitti. 15 bin 19 oy geçersiz sayılırken, katılım oranı yüzde 49.40.