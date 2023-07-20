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CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararını erteledi... Tanju Özcan kararı 26 Temmuz'da

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#CHP#Tanju Özcan#İhraç İstemi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararını erteledi... Tanju Özcan kararı 26 Temmuzda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 15:44

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi.

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CHP'de YDK, bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü.

Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi.

YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.

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#CHP#Tanju Özcan#İhraç İstemi