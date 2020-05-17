MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKesilen ağacın başına çarptığı genç öldü
GeriGündem Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 22:29,Son Güncelleme:

Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü
Abone Olgoogle-news

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanda kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralanan Hakan Çelik (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı’nın Nasurlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda ağaç kesiminde çalışan Hakan Çelik kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralandı. Ormanda bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Hakan Çelik’i Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hakan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle