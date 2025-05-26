Kesiklerin ardında kim var

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ZONGULDAK’ta 57’nci Alay Sokak yakınlarında 11 ve 20 Mayıs tarihlerinde 2 sokak kedisi iç organları alınmış halde bulundu. İlk bulunan kedi, ‘hayvan parçalamıştır’ diye düşünülerek çöp kenarına bırakıldı. Daha sonra bulunan kedi ise mahallenin çocukları tarafından gömüldü. Kedi ölümlerinin ardından ilk ölen kedinin iç organları alınmış şekilde fotoğrafı hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

11 Mayıs’ta beslediği kedilerin, parçalanmış kediyi dükkanının önüne taşıdığını belirten işletmeci Mehmet Toprak (34), “İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz” diye konuştu.

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‘PROFESYONEL OLABİLİR’

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ise “İçerisi tamamen düzgün kesiklerle açılmış, organlarının ne için kullanıldığını, ne yapıldığını söylemek çok zor ama yapılan işlem çok sıkıntılı bir işlem. Bir insanın bunu bile isteye nasıl yapabileceğini aklımız almıyor. Bunu en azından eli bıçak tutan, bisturi tutabilen birinin bunu yapmış olması gerekiyor. Çünkü normal bir vatandaşın o şekilde düz kesikler atması çok mümkün gözükmüyor. En azından fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bu şekilde yorumlamak doğru olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilk kedinin bulunduğu apartmanın kameralarının 5 güne kadar kayıtları sakladığı, kedinin bulunduğu güne ilişkin kayıtların sistemde olmadığı öğrenildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını araştırmaya başlarken, bilgi sahibi kişileri de tespit ederek ulaşmaya çalışıyor.