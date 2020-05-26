Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten ifade! 'Midem bulanınca yüzümü çevirdim'

Uzunköprü'nün Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay'dan, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi.

Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aykut Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEM İÇİN AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Cinayet kurbanı Fatma Günay'ı ormanlık alana götürdüğünü itiraf eden şüphelilerden Jülide A., olaydan bir gün önce Aykut Günay'ın kendisini bıçakla tehdit ettiğini söyledi.

"TAŞLA DEFALARCA BAŞINA VURDU SONRA BIÇAKLA KESTİ, ÖLÜNCE SÜRÜKLEYEREK KANALA ATTIK"

Korktuğu için Fatma Günay'ın evine giden ve onu ormanlık alana götürdüğünü anlatan Jülide A. ifadesinin devamında şunlara yer verdi:

"Ormana gittik ve Aykut önümüze çıktı. Annesinin kafasına defalarca taşla vurmaya başladı. Midem bulanınca yüzümü çevirdim. Daha sonra döner bıçağıyla kafasını kesti. Benim de işaret parmağımı keserek akan kanı annesinin başına akıttı. Daha sonra cesedi sürükleyerek kanala attık ve farklı yollardan köye döndük."

"MİRAS BANA KALDI"

İfadesinde 6 haftadır Aykut ile aynı evde yaşadıklarını söyleyen Ercüment A. da olay gecesi yan odada Aykut'un telefon görüşmesi yaptığını ve 'Ben senin için her şeyi yaparım göze alırım ve aldım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar miras bana kalacak' diye konuştuğunu ifade etti.

CİNAYETİ BAŞKASININ ÜZERİNE ATTI

Annesinin cinayetinden şüpheli Jülide A.'nın sorumlu olduğunu iddia eden Aykut Günay, ailece eskiye dayalı husumetlerinin bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadelerinin ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.