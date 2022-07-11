Kesik baş cinayeti

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İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolunda Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20’den fazla bıçak darbesi tespit etti.



KAMERALAR İNCELENİYOR



Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmanın devam ettiği bildirildi.