Keşifte de ‘gül’ tutmuş

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım’daki geriye dönük yaptıkları kamera incelemesinde,ilk keşfin 22 Ekim’de olduğunu ortaya çıkardı. Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olan Albashir, Taksim Meydanı’na doğru yürürken telefonla etrafın fotoğrafını çekiyor. Albashir, 4 Kasım günü de 17.30’da İstiklal Caddesi’ne gitmiş. Görüntülerde, saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu belirlenen Albashir’in, Yasir el Korali tarafından Taksim’e getirildiği tespit edildi.

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Albashir, 22 Ekim’de patlama yerinin cep telefonuyla görüntüsünü alarak keşif yapmış.

Ahlam Albashir’in diğer keşifleri ise kaldığı tekstil atölyesinde çalışanRama Altaha’nın 14 yaşındaki oğlu A.E. ile birlikte yaptığı, A.E.’yi de Taksim ve İstiklal Caddesi ile ilgili bilgi almak için yanında götürdüğü anlaşıldı. Ablashir’in ayrıca olay günü Taksim’e gitmeden önce 13.30’da Esenler’deki görüntülerine de ulaşıldı.

MAKYAJ MALZEMESİ ALMIŞ

KADIN bombacı Ahlam Albashir’ın korsan taksici Yasir El Korali ve firari olarak aranan Bilal Hassan tarafından saldırıdan önce Taksim’e bırakıldığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca, Ahlam Albashir’in, Taksim’e bırakıldıktan sonra saat 15.20 ile 15.26 arasında İstiklal Caddesi’nde bir mağazaya girerek makyaj malzemesi aldığı görüntülere de ulaşıldı. Bombalı saldırının kritik ismi Bilal Hassan’ın da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü delil dosyasına konuldu.

Ahlam Albashir saldırı günü önce kozmetik alışverişi yapıyor. Bombalı çanta sırtında.

SALDIRIYI BİR GÜN ERTELEDİLER

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan bir gün önce olan 12 Kasım 2022 günü Bilal Hassan ile Ahlam Albashir, Taksim’e birlikte gitmeye karar verdi.Korsan taksici Yasir El Korali ile irtibat kurup sonradan vazgeçtiler ve saldırıyı bir gün sonraya ertelediler.