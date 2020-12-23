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Hürriyet
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Davut CAN / DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Keşif yapılamadı

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Keşif yapılamadı
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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenci Pınar Gültekin’i (27) 16 Temmuz günü öldürdükten sonra cesedini varil içinde yakıp, üzerine beton döken Cemal Metin Avcı’nın (32) ‘canavarca hisle adam öldürme’, kardeşi Mertcan Avcı’nın (26) ‘yardım ve yataklık’ suçundan yargılandığı dava kapsamında dün keşif yapılacaktı.

Ancak cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın tutuklu bulundukları Afyonkarahisar Cezaevi’nden getirilememesi nedeniyle yapılamayan keşif, bugün saat 13.30’a ertelendi. Konuyla ilgili cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlatılacağı bildirildi. Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, bu keşfin olay örgüsündeki çelişkilerin ortaya çıkması ve olayın içindeki başkaca faillerin de belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirtmişti.

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