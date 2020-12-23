Keşif yapılamadı

Ancak cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın tutuklu bulundukları Afyonkarahisar Cezaevi’nden getirilememesi nedeniyle yapılamayan keşif, bugün saat 13.30’a ertelendi. Konuyla ilgili cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlatılacağı bildirildi. Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, bu keşfin olay örgüsündeki çelişkilerin ortaya çıkması ve olayın içindeki başkaca faillerin de belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirtmişti.



