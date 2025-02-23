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Keşif ve gözlem İHA’sı ‘Bulut’ kesintisiz 6 saat havada

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#HAVELSAN#Bulut#İHA
Keşif ve gözlem İHA’sı ‘Bulut’ kesintisiz 6 saat havada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), kesintisiz 6 saat havada kalıp Küresel Konum Belirleme Sistemi’nden (GNSS) bağımsız bir şekilde keşif ve gözetleme yapabilen insansız hava aracı BULUT’u geliştirdi.

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Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde başlatılan proje ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen BULUT, kullanıcı ve SSB temsilcilerinden oluşan kabul heyeti tarafından tabi tutulan testleri ve gereksinimleri başarıyla karşılayarak, TSK ve EGM envanterine alındı.

80 KM’Yİ GÖRÜYOR

Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneğine sahip olan, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabilen BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama-kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğalgaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama-kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek.

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#HAVELSAN#Bulut#İHA

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