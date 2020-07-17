Keşif uçağı Artos Dağı’na düştü... 7 kahraman şehit

Keşif uçağı önceki gün saat 18.34’te ikisi pilot 7 polisle Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalktı. Hakkâri ve Van çevresinde keşif görevini tamamlayan uçakla saat 22.45’te, Van Gölü çevresindeyken radar irtibatı kesildi. Çok sayıda polis, jandarma ve kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. Enkazı bulmak için İHA’nın yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalandı. Uçağın Artos Dağı’na çarparak parçalandığı tespit edildi. Uçağın enkazı 2 bin 200 metre rakımda bulundu.

13 DAKİKA ÖNCE ‘DÖNÜYORUZ’ DEDİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaza haberini alır almaz Van’a gitti.

Soylu, Van’da yaptığı açıklamada kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkâri´de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model keşif uçağımız, 15 Temmuz saat 18.30’da keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkmıştır. İçerisinde 2 pilot ve 5 teknik personel, 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32’de Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45’te hem radar hem de iletişim tamamen kesildi. Saat 23.15’te bize bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarından bir ihbar geldi. Bir uçağın alçaldığını, gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında ekiplerimiz, Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımında; uçağımızın Artos Dağı’na çarparak kırıma uğradığını ve kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi bildirdi. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun.”

UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDI

3 bin 550 rakımlık dağın 2 bin 200 rakımında yamaca çarpan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen uçağın parçalarının araziye saçıldığı görüldü. Uçağın düşmesiyle bitki örtüsünün yerinden söküldüğü gözlenirken, bazı parçaların sarp arazideki ağaçlarda takıldığı görüldü.

KARAKUTUSU BULUNDU

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi keşif uçağının düştüğü Artos Dağı’ndaki inceleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda uçağın karakutusu da bulundu. Uçağın kesin düşme nedeninin karakutunun incelenmesiyle ortaya çıkartılacağı belirtildi.

ŞEHİTLER TÖRENLE UĞURLANDI

Şehitler için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı’nda dün tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarının alana getirilmesi sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve şehitlerin öz geçmişleri okundu. Dualar sonrasında şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konuldu.

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEYDİ

Düşen uçağın pilotlarından Komiser Gökhun Mete Altunbaş (31) Ankara’da görevliydi. Geçici olarak Hakkaki’ye gönderilmişti. 7 yıllık polis olan Şehit Pilot’un eşi Hilal Altunbaş da polisti ve 1 yaşında Göktürk isminde bir oğulları vardı. Şehidin ailesi acı haberi Ankara, Yenimahalle’deki evlerinde aldı. Şehidin bugün Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

‘BENİ ACILARA BOYADI’

Uçağın diğer pilotu Komiser Yardımcısı Samet Üstüner’di (27). Üstüner’in Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşayan babası Adem ve annesi Ayşe Üstüner acı haberi evlerinde aldı. Şehidin annesi Ayşe Üstüner de, “‘Seni borca sokmayacağım, ben kurtaracağım’ diye gitti, beni acılara boyadı yavrum” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Üstüner, Ankara’da toprağa verilecek.

BABASINI 2 YIL ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin’in (28) eşi Büşra ve annesi Nuray Keskin acı haberi, Ankara Keçiören’deki evlerinde aldı. Babasını yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Mustafa Keskin’in mesleğe 2012 yılında başladığı öğrenildi. Evli ve 1 yaşında Ali isminde oğlu olan Mustafa Keskin bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak. ,

8 YILLIK POLİSTİ

Özel harekât polisi Onur Ramazan Bayram (30) Manisa’nın Alaşehir ilçesindendi. Sekiz yıllık polis memuru olan Onur Ramazan Bayram’ın annesi Semra ve babası Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekâr olan Onur Ramazan Bayram’ın bugün Alaşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

TEKVANDO ŞAMPİYONUYDU

Şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay’ın (27) ailesi İzmir Torbalı’da yaşıyordu. Kendisi gibi polis olan Gözde Güzelay’la 3.5 ay önce evlenmişti. Profesyonel olarak tekvando yapan Semih Güzelay 2007 yılı yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuştu. Şehit komiser yardımcısı Güzelay,

bugün İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

ANNESİNE BAKIYORDU

Erzurum’da görevli Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan’ın (29) şehit olduğu haberi, Bursa´da yaşayan ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan’a verildi. Eşini iki yıl önce kaybeden Mediha Aydoğan’ın bir süredir Erzurum’da, şehit olan oğlu İrfan Aydoğan’ın yanında olduğu belirtildi. Şehit komiser yardımcısının bugün Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Şehit polis memuru Burak Derya’nın (28) acı haberi, Mersin’in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı. Burak Derya uçuşa gitmeden önce ailesiyle telefonda görüştü. Televizyonda keşif uçağı düştüğünü öğrenen baba Özcan Derya, oğlunu aradı ancak cevap alamayınca şehit olduğunu anladı. 4 yıllık polis Burak Derya bugün Anamur’da defnedilecek.