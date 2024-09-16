Keşif dalışında bulundu! 1100 yıllık amfora

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Roma İmparatorluğu döneminden beri çeşitli uygarlıkların merkezi olan Tuzla’da, 130 metre uzunluğundaki Manastır Dalgakıranı altında dört kişilik bir ekip keşif dalışı gerçekleştirdi. Yener Kuşçu, Özkan Öndersoy, Ömer Karakaş ve Gökhan Karakaş’tan oluşan ekip, sualtında 40-50 dakika süren araştırmalar sonucunda Bizans Dönemi’ne ait 9. ve 11. yüzyıllar arasında tarihlenen bir amfora parçasının baş kısmını keşfetti.

KULPLARI SAĞLAM

Keşfedilen amforanın iki kulpunun sağlam olduğu ve gövdesinde kekamoz (teknelerin altına yapışan küçük mikro organizmalı yaratıklar) yapısının bulunduğu belirtildi. Bu eserin Tuzla’da kurulması planlanan Denizcilik Müzesi’nin ilk denizaltı kalıntısı olacağı öğrenildi. Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, amforanın zeytinyağı veya şarap gibi sıvılar taşıdığını belirtti. Karakaş, amforaya ilişkin şunları söyledi: “Amforanın boyutları 80-100 santimetre arasında ve iki kulpu sağlam. Bu tür amforalar sıvı taşımada kullanılmıştır. Akritas bölgesine belki Fenikelilerden belki Yunan Mikonos adasından gelen ticari bir gemiye ait amforayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu amfora parçasını Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl’e hediye edeceğiz.” Sualtı araştırmacısı Mustafa Aydemir de “Orta Çağ’da şarap merkezi olarak bilinen Ganos bölgesinden gelmiş olabilir” dedi.

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BİZANSLILARDAN



amfora, antik dönemde Akdeniz, Ege ve Karadeniz çevresinde sıvı ve kuru gıda maddelerini taşımak ve depolamak için kullanılan iki kulplu, dar boyunlu seramik kapların genel adı. Zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımada tercih edilen amfora Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yaygın olarak kullanılırken deniz ticaretinde ve günlük yaşamda önemli bir rol oynuyordu.