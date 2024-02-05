Keserli vahşetin nedeni 1500 TL

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Kayseri Melikgazi’deki 2 katlı evde oturan S.A.S., geçen yıl 13 Kasım’da eşi Hasibe Soykuk’u (51) kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk’un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

KEDİNİN HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk’un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi. Bu bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk’un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk’ün evinin bulunduğu yerde kan izlerinin olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk’ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu. Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk’ün elinde poşetle malzeme götürdüğünü belirledi. ‘Hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan İsmail Kocatürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hasibe Soykuk

CEZAEVİNDEN İTİRAF ETTİ

Şüpheli komşu İsmail Kocatürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden dilekçe yazarak ifade vermek istedi. Kocatürk ifadesinde, “Hasibe Soykuk’un ailesi ile 4 gün için gübre taşımak için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL’yi vermediler. Evlerine gittim oğlu B.B.S.’yi sordum. Hasibe’ye, ‘Oğlun esrar içmek yerine paramı versin’ dedim. Hasibe bana ‘Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et’ dedi. Tartıştık. İtişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım. Amacım öldürmek değildi” dedi.