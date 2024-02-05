×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Keserli vahşetin nedeni 1500 TL

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Melikgazi#Keser
Keserli vahşetin nedeni 1500 TL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

Komşusu Hasibe Soykuk’u başını keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk ifadesinde, “4 gün gübre taşımak için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler ama 3 günlük ücretim olan 1500 TL’yi vermediler. Tartıştık. Keseri alıp vurdum” dedi.

Haberin Devamı

Kayseri Melikgazi’deki 2 katlı evde oturan S.A.S., geçen yıl 13 Kasım’da eşi Hasibe Soykuk’u (51) kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk’un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

KEDİNİN HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk’un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi. Bu bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk’un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk’ün evinin bulunduğu yerde kan izlerinin olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk’ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu. Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk’ün elinde poşetle malzeme götürdüğünü belirledi. ‘Hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan İsmail Kocatürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Keserli vahşetin nedeni 1500 TL

Hasibe Soykuk

CEZAEVİNDEN İTİRAF ETTİ

Şüpheli komşu İsmail Kocatürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden dilekçe yazarak ifade vermek istedi. Kocatürk ifadesinde, “Hasibe Soykuk’un ailesi ile 4 gün için gübre taşımak için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL’yi vermediler. Evlerine gittim oğlu B.B.S.’yi sordum. Hasibe’ye, ‘Oğlun esrar içmek yerine paramı versin’ dedim. Hasibe bana ‘Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et’ dedi. Tartıştık. İtişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım. Amacım öldürmek değildi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Melikgazi#Keser

BAKMADAN GEÇME!