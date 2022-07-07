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Keserle ev bastı! Küçük çocukların yürek yakan çığlığı: 'Anne'

#İstanbul#Esenyurt#Keser

İstanbul Esenyurt’ta kardeşi ile tartışan abi dehşet saçtı. Kardeşinin evini basan saldırgan, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Çocukların "Anne" diye çığlık attığı o korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük çocuklar yaşadıkları dehşeti kaydetti.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu durum üzerine abi, kardeşinin evini basarak dehşet saçtı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, yeğenlerinin önünde yengesine saldırdı.

Apartman merdivenlerinde eline aldığı keser ile kadını dakikalarca darp eden saldırgan, evine kaçan kadının peşini bırakmadı. Dairede de kadını dövmeye devam eden şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı.

Yaşanan saldırı üzerine aile polise giderek şikayetçi olurken, şahsın arandığı öğrenildi. Yeğenlerinin "anne" çığlıklarına da aldırmayan şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Esenyurt#Keser

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