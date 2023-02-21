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Keşan’ın 3 aylık suyu kaldı

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#Keşan#Su#İklim
Keşan’ın 3 aylık suyu kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 16:50

Edirne’nin Keşan ilçesinin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kadıköy Barajı'nda doluluk oranı düştü. Barajdaki su seviyesi, Keşan'ın en çok 3 ya da 4 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu bildirildi.

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Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp suya sahip Kadıköy Barajı'nda 5 milyon metreküp kullanılabilir su kaldığına dikkat çekilirken, ilerleyen yıllarda içme suyunun paradan daha değerli olacağını ifade edildi.

Kuraklık ve bu tehlikeye karşı uygulanması gereken su tasarrufunun, deprem kadar önemli olduğunun altını dile getiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Şu an Kadıköy Barajı'nda doluluk oranı 8 milyon metreküp civarında, bunun 3 milyon metreküpü 'ölü hacim' olarak adlandırılan kullanılmayan bölüm. Dolayısıyla şu anda kış mevsiminin ortasında Keşan'ın 5 milyon metreküp kullanılabilir suyu kaldı. Kadıköy Barajı'nın 56 milyon metreküp su tutma kapasitesi var. 40 yıllık baraj ama şu geldiğimiz son günlerde Keşan'ın 3 ya da 4 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek su kaldığını belirmek istiyorum. Eğer yağmur yağarsa bir nebze daha rahatlayacağız" dedi.

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"KEŞAN'A 2 GÜNDE, 3 GÜNDE 1 SU VERMEYE BAŞLAYABİLİRİZ"

Önümüzdeki günlerde hava durumuna ve bundan kaynaklı su durumuna göre bazı tedbirler alınabileceğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Yağmurun ya da kar yağışının durumuna göre Keşan'a 2 günde, 3 günde 1 su vermeye başlayabiliriz. Yani bu anlamda önemli tedbirler alabiliriz. Kumdere'de de operasyonlarımız devam ediyor. Kumdere'den de Kadıköy'den de su alıyoruz. Su ölçüm çubuklarına bakıyoruz ve suyun tabana yaklaştığını görüyoruz. Oluşturacağımız platform ile borular kullanarak suyu artık barajın orta bölümünden çekmek zorunda kalacağız. Bu platform için hazırlıklarımızı yaptık" şeklinde konuştu.

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#Keşan#Su#İklim

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