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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Keşan’da, yolcu otobüslerinde ’HES kodu’ denetimi

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Keşan’da, yolcu otobüslerinde ’HES kodu’ denetimi
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, bilet ve HES kodu kontrolü gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden çıkan yolcu otobüslerini, Sanayi Kavşağı yakınlarındaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerdeki yolcuların bilet ve HES kodlarını kontrol etti. Polis, otobüste bulunanları yolculuk boyunca maskelerini çıkarmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı. Ekipler ayrıca terminale yolcu taşınan taksilere yönelik de uygulama yaptı.

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