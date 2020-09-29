Keşan’da, yolcu otobüslerinde ’HES kodu’ denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden çıkan yolcu otobüslerini, Sanayi Kavşağı yakınlarındaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerdeki yolcuların bilet ve HES kodlarını kontrol etti. Polis, otobüste bulunanları yolculuk boyunca maskelerini çıkarmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı. Ekipler ayrıca terminale yolcu taşınan taksilere yönelik de uygulama yaptı.