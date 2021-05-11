Keşan'da sürücüler denetlendi, 'e-Devlet izin belgesi' hatırlatıldı

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada Keşan’da polisin denetimleri sürüyor. İlçe genelindeki denetimlerde polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Ekipler, çeşitli işlemler için geldikleri PTT ve banka şubeleri ile ATM önlerinde bekleyenleri de anonslarla sosyal mesafe konusunda uyardı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Polis, vatandaşları, 13 Mayıs’tan itibaren e-Devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan çalışma izin belgelerinin geçersiz olacağı konusunda da hatırlatmada bulundu. Elle doldurulan izin belgelerinin yarın gece yarısından sonra geçerliliğinin sona ereceğini hatırlatan ekipler, geçerli belgelerin e-Devlet üzerinden alınması gerektiği konusunda uyardı.

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