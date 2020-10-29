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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Keşan’da sağanak yağış etkili oldu

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Keşan’da sağanak yağış etkili oldu
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

 

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