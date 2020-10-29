Keşan’da sağanak yağış etkili oldu

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.