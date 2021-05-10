Keşan’da PTT önünde kuyruk!

Keşan’da, bayram öncesi işlemleri için sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelenler yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi.

Polis ekipleri ve PTT görevlileri, kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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