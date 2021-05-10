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Gündem
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)-
Haber Giriş: 10.05.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Keşan’da PTT önünde kuyruk!

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Keşan’da PTT önünde kuyruk!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, işlemleri için PTT şubesi önüne gelenler kuyruk oluşturdu. Polis ve PTT görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Keşan’da, bayram öncesi işlemleri için sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelenler yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi.

Polis ekipleri ve PTT görevlileri, kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Keşan’da PTT önünde kuyruk

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